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Министр обороны Британии: маловероятно, что Путин применит ядерное оружие

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 10:19
Министр обороны Британии: маловероятно, что Путин применит ядерное оружие
Бен Уоллес. иллюстративное фото из Википедии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально".

Об этом он сказал на одной из встреч партийной конференции Консервативной партии Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Путин пригрозил использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", если "его стране" будет угрожать опасность. Его заявление рассматривается как знак того, что он может применить тактическое ядерное оружие в ответ на атаки украинской армии на аннексированные им части Украины.

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Но Уоллес преуменьшил перспективу ядерного удара, заявив, что хотя использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину, оно было бы неприемлемым для союзников Москвы - Индии и Китая.

В то же время Уоллес добавил, что прошлые действия российского лидера - от атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери до вторжения в Украину - были "вполне иррациональными".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. 

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Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Читайте больше: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: ядерное оружиеПутинВеликобритания
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