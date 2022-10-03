Экс-глава ЦРУ рассказал, каким может быть ответ США и НАТО на ядерный удар РФ

Американский генерал в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае применения Россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО должны вывести из строя все конвенционные силы РФ на поле боя в Украине и в Крыму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире ABC News.

Путин проигрывает, несмотря на "значительные", но "отчаянные" шаги в войне, сказал Петреус.

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"Президент [Владимир] Зеленский и Украина мобилизовались гораздо лучше, чем Россия. Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем Россия", - отметил он.

Пятничная речь Путина, в которой он объявил об аннексии частей Украины, была призвана подорвать решимость Европы бросить вызов России, которая является основным поставщиком энергоносителей на континенте, сказал Петреус.

"Европу ждет тяжелая зима. Поток природного газа будет очень сокращен, но они пройдут через это, и я не думаю, что они сломаются в вопросе поддержки Украины", - считает генерал.

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"Все может стать хуже для Путина и для России. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя этого совсем не изменит", - сказал Петреус.

По его словам, в ответ США и их союзники по НАТО могут "вывести из строя все российские обычные вооруженные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя" в Украине, в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море.

"Это не может остаться без ответа. Но это не будет развертыванием войны - не будет ядерного оружия за ядерное оружие. Никто не хочет войти в ядерную эскалацию. Но надо показать, что это не может быть принято никоим образом", - сказал Петреус.

Как сообщалось, министр обороны Британии Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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