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Разведка НАТО предупредила о возможном испытании Россией ядерной суперторпеды – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 14:20

Разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом, в СНБО назвали эту информацию манипулятивной и призвали не распространять дезинформацию. 

Источник: итальянское издание La Repubblica, Центр противодействия дезинформации СНБО в Facebook

По данным разведки, российская атомная подводная лодка "Белгород" покинула свою базу в Белом море за полярным кругом. Вероятно, субмарина направляется к Карскому морю, чтобы испытать ядерную торпеду "Посейдон", которую еще называют "оружием Апокалипсиса", говорится в публикации издания.

"Посейдон" - это беспилотный подводный аппарат, который, по утверждениям, способен преодолевать огромные расстояния под водой, прежде чем взорваться с достаточной силой, чтобы вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов.

Загрязненная волна может стереть с земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Специалисты объясняют, что такого же эффекта можно достичь и с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые существуют с 1960-х годов.

Подводная лодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции войны, задуманной адмиралами Путина в последние годы, после возвращения напряженности в отношениях с США.

В последние дни "Белгород" часто упоминается в анализах по диверсиям на "Северных потоках", поскольку это одна из мер, для которой он был разработан. Но его причастность была поставлена под сомнение, поскольку подводная лодка является одной из крупнейших в мире, и пройти в Балтику незамеченным ей было бы чрезвычайно трудно.

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Теперь же командование союзников НАТО предупредили, что "Посейдон" могут испытать в районе Карского моря - 24-метровую торпеду с атомной боеголовкой, вероятно, в две мегатонны. Не известно, когда именно было отправлено предупреждение союзникам.

Разработка "Посейдона" продолжалась годами со скептическими оценками официальных лиц НАТО. Считается, что некоторые испытания проводились еще в 2015 году, но запусков с "Белгорода" никогда не было.

"Мало кто верит, что суперторпеда уже может быть готова, однако даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в борьбе с Западом: оружие, против которого нет защиты", - говорится в публикации.

Обновлено в 14:10: Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что отчет разведки НАТО, на который ссылается La Repubblica, не обнародован на сайте НАТО по состоянию на 03.10. В СНБО отметили, что подобные необоснованные заявления со стороны медиа только усиливают информационный терроризм РФ. 

Как сообщалось, министр обороны Британии Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. 

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Темы: НАТОРосcияядерное оружие
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