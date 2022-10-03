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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонской областью

Елена РощинаПонедельник, 3 октября 2022, 13:05

В понедельник, 3 октября, в Бериславском районе Херсонской области бойцы зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "3 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбито российских штурмовиков Су-25".

 

Этому предшествовало: 2 октября ОК "Юг" сообщило, что в Бериславском районе силы противовоздушной обороны сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

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Темы: Воздушные силы ВСУВооруженные силыХерсонская областьвойна
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