Зеленский отреагировал на "русский Крым" Маска с юмором

В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Президент Украины спросил: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?"

На момент написания новости 90% проголосовали за проукраинского Маска, и только 10% - за пророссийского.

Обновление: Позже Маск ответил Зеленскому в твите: "Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны причинит большой вред Украине и, возможно, миру".

Напомним: В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.