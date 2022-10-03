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Зеленский отреагировал на "русский Крым" Маска с юмором

Евгений КизиловПонедельник, 3 октября 2022, 22:03
владимир зеленский, Getty Images

В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Президент Украины спросил: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?"

На момент написания новости 90% проголосовали за проукраинского Маска, и только 10% - за пророссийского.

Обновление: Позже Маск ответил Зеленскому в твите: "Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны причинит большой вред Украине и, возможно, миру".

Напомним: В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.

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Темы: ЗеленскийМаскКрымвойна
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