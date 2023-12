Маск вспомнил об "ошибке Хрущева" и предложил Украине капитулировать

Глава "Tesla" Илон Маск предложил фолловерам в twitter опрос, в котором изложил свою позицию относительно решения вопроса принадлежности аннексированного Россией Крыма, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ему ответил.

Источник: Маск в Twitter, Подоляк у Twitter

Детали: В посте Маск излагает свое видение того, как достичь "мира между Украиной и Россией" без учета реального положения вещей.

"Мир между Украиной и Россией:

- Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа.

- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- Водоснабжение Крыма обеспечено", - написал Маск.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Через некоторое время Маск выложил новый опрос, который касается не только принадлежности аннексированного Крыма, но и Донбасса.

"Давайте попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины", - написал он.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

В следующем посте Маск заявил, что Украине не победить. Если Россия объявит полную мобилизацию, ведь население РФ больше, чем Украины, в 3 раза, жертвы с обеих сторон будут катастрофическими.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

В ответ на опрос Маска, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил другой опрос.

Детали: В частности:

"Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.

Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим.

Военные преступники подвергаются международному трибуналу".

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Андрей Мельник, который покидает пост посла в Германии, также отреагировал на предложение Маска.