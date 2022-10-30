Россияне утром обстреляли Купянск и ведут активную оборону на Херсонщине

Утром 30 октября оккупанты обстреляли Купянск, возник пожар на территории мясокомбината, а в Херсонской области оккупанты ведут активную оборону.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, в Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Сумщина: за прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье Сумщины. Всего было 38 приходов из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Под вражеским огнем были 5 общин. Во всех случаях без жертв и разрушений. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Никопольский район. Ударил из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Без пострадавших. Повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, предприятие по вывозу бытовых отходов и газопровод.

Харьковщина: сегодня утром оккупанты обстреляли г. Купянск, возник пожар на территории мясокомбината, горело здание цеха. Пострадавших нет. В течение суток россияне обстреливали населенные пункты, близкие к линии разграничения Изюмского, Купянского, Чугуевского районов. В Купянском районе госпитализировали одного человека.

Луганщина: подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника. Враг совершил 20 артиллерийских обстрелов и на нанес 5 авиаударов по позициям защитников Луганщины.

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Из различных видов вооружения обстреляны населенные пункты: на Купянском и Лиманском направлениях - Кисловка, Крохмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестовое, Невское, Ольговка, Табаевка, Терны, Торское и Ямполовка; на Бахмутском направлении: Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка.

Донецкая область: ночью - ракетный удар по Дружковке, повреждена школа (которая уже пару лет не работает) и дома в частном секторе. Также сегодня ночью - обстрел Торецка, поврежден дом в центре города. Авдеевка: ночью - одиночные прилеты как по старой части города, так и по центральной.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. За минувшие сутки на деоккупированных территориях был обстрелян Лиман, также с. Торское и Заречное. В Святогорской громаде во время разминирования с.Татьяновка подорвался представитель ГСЧС. В громаде продолжается работа по подготовке к зиме: ремонтируют крыши, закрывают пленкой окна поврежденных домов, восстанавливают электричество. За сутки в Донецкой области - 5 погибших, 8 раненых.

Николаевская область: в течение суток враг дважды атаковал Очаковскую громаду. Так, вчера днем враг наносил удары по территории аквазоны и сегодня - ночью, в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом и гражданские гаражи. Пострадавших нет.

Ночью также продолжались обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады, находящихся на линии разграничения. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Сегодня утром обстрелам подверглась Широковская громада, в результате чего разрушен один жилой дом, два дома получили повреждения. Также зафиксировано попадание за пределами населенного пункта по дорогам и сельхозугодьям.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты области. Под вражеским огнем снова оказались населенные пункты Бериславского района. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты похитили из Херсона коммунальные автомобили. Их перевезли в Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города.

По информации ОК "Юг", наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий. Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и осуществлять огневое воздействие на наши войска.