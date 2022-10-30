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Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правого берега Херсонщины – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 17:46
Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правого берега Херсонщины – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

По информации Генштаба, россияне готовятся отводить артиллерийские подразделения с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов воскресенья

Дословно: "По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления".

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Детали: В Генштабе также сообщают, что оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

Так, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

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В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 1 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. РФ продолжает переброску отдельных подразделений на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времовка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривне и Червоне Запорожской области.
  • На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов: 1 - по району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 2 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один пункт управления российских оккупантов.

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Темы: ГенштабХерсонская областьвойна
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