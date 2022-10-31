Авиация ударили по опорным пунктам, районам сосредоточения и ПВО врага – сводка

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла по врагу 21 удар, поразив в частности опорные пункты, районы сосредоточения и ПВО врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское на Луганщине; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Северск Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против украинцев. Россия продолжает переброску отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории Беларуси.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огирцево и Старица Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огирцево и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Заречное и Ямполовка в Донецкой области;

и – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Заречное и Ямполовка в Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опытное, Северск, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опытное, Северск, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Павловка Запорожской области;

и – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Павловка Запорожской области; на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдиное и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды на Николаевщине.

На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника с правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж. Две из них на днях успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 4 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.