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Утром из-за российских ракет пострадали 7 областей – отчеты ОГА

Катерина ТищенкоПонедельник, 31 октября 2022, 10:06
иллюстративное фото Getty Images

В понедельник утром прилеты российских ракет зафиксированы в Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской областях, в Винницкой области сбитая ракета упала на гражданские объекты.

Источник: отчеты глав ОВА по состоянию на 9 часов

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Полтавщине, Житомирщине.

На утро по всей территории Украины – массовая воздушная тревога.

Киевская область: на утро – прилеты в одну из общин. Информация о последствиях выясняется. Атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. В области применяется ограничение электроэнергии.

Винницкая: утром над областью сбитая рашистская ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС. Подробная информация уточняется.

Кировоградская: утром по области – прилет ракеты в объект критической инфраструктуры. Предварительно – без жертв. Детальная информация о последствиях уточняется, начаты аварийно-восстановительные работы.

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Запорожская: утром – два прилета, предварительно ракетами с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои со светом. Все оперативные службы работают на местах попаданий. Информация уточняется.

Черновицкая: есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетного обстрела. Подробная информация уточняется, работают соответствующие службы.

Черкасская область: во время утренней воздушной тревоги враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают. Подробная информация уточняется.

Сумщина: ночью с территории РФ осуществлен обстрел из САУ Зноб-Новгородской ОТГ, Шосткинского района. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Россияне в воскресенье в течение дня обстреляли две приграничные общины: Краснопольскую и Середино-Будскую. В общем зафиксировали 28 приходов.

На Днепропетровщине ночью россияне снова обстреляли Никопольский район. Больше всего пострадал Марганец. Там погиб один человек, еще один – ранен. Состояние средней тяжести. В городе повреждены почти 30 домов, лицей, машины и линии электропередач. В Каменском районе враг ударил по объекту энергетической инфраструктуры. Разрушения. Работают все службы.

Харьковщина: утром враг нанес ракетные удары по Харькову и Чугуевскому району, есть попадания на территории объекта критической инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Ракеты комплекса С-300 запустили из Белгорода. На месте попаданий работают профильные службы.

За прошедшие сутки были обстреляны город Купянск, пгт Двуречная, Волчанская громада. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Изюмском районе госпитализирован с ранением 16-летний парень. Его состояние медики оценивают как среднее.

На освобожденных территориях области продолжается разминирование. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 658 взрывоопасных предметов.

Луганская область: ВСУ отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского, оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Луганщины. За минувшие сутки пострадали села на Купянском и Лиманском направлениях, а именно Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площанка и Червонопоповка. Всего за минувшие сутки российские войска нанесли 19 артиллерийских ударов и 2 авиационных по позициям защитников Луганщины.

Донецкая область: в течение ночи – обстрелы Торецкой громады: поселков Нью-Йорк, Шумы, Курдюмовка, г.Железное.

Очеретинская ВА: активные наступательные (штурмовые) действия в районе населенных пунктов Первомаймьке, Водяное и Красногоровка, Веселое. Линия обороны держится. В селе Первомайское повреждены по меньшей мере два дома.

В понедельник утром – массированный артобстрел центральной части Авдеевки, последствия выясняются. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались штурмовые действия противника почти на всех направлениях. Обстрелы продолжались всю ночь. Полоса обороны держится без изменений.

Также утром – обстрел Курахово. Тип оружия устанавливается. Повреждены частные дома. Погибла женщина.

За минувшие сутки в Донецкой области 4 человека погибли, 2 - ранены.

Николаевская область: утром – удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет.

В воскресенье вечером враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ночью обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады, в результате чего поврежден один жилой дом. Попадания тоже были по открытой территории.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Ночью враг обстрелял населенный пункт громады. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. По информации ОК "Юг", противник пытается удержать занятые рубежи, но одновременно переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра.

Освобожденную территорию Херсонщины враг держит в напряжении и обстреливает с левого берега Днепра. Тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня обстреляны населенные пункты Новоалександровской громады Бериславского района. В результате обстрела пострадали 3 гражданских лица и повреждены частные усадьбы.

Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка. Без потерь и разрушений.

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Темы: обстрелвойнаэнергетика
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