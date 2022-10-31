Зеленский и премьер Чехии подписали декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве в понедельник подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса президента.

В декларации определены "приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией" в рамках курса на приобретение Киевом полноправного членства в Североатлантическом Альянсе.

"С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы приобретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия", - утверждают в Офисе президента.

Кроме того, Чехия в декларации закрепляет намерение продолжить предоставление мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Как отметил Зеленский, это - первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции. "Будем работать, чтобы такие совместные декларации были подписаны и с другими государствами-членами НАТО", - добавил он.

Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Альянс.

ВИДЕО ДНЯ

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что дискуссия об этом "приобрела формализованный характер".

Тогда как некоторые государства, например страны Балтии, публично поддержали заявку Украины, другие, например, США, считают, что такие дискуссии сейчас не ко времени.

Читайте также: Заявка в НАТО, где нас не ждали: все детали решения Зеленского о "быстром вступлении" в Альянс.