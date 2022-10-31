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Военные США начали следить за учетом западного оружия в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 23:18

Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге.

Чиновник не уточнил, где именно происходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекции "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где позволяют условия безопасности.

По состоянию на сейчас, говорят в Пентагоне, состоялись несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по вопросам обороны США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.

Собеседник журналистов добавил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчетности о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

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Как известно, Европейская комиссия также предложила обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: СШАУкраинаоружие
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