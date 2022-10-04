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В Харькове ночью попали в объект железнодорожного транспорта

Елена РощинаВторник, 4 октября 2022, 09:51
Пожар после обстрела в Харькове, фото ГСЧС

В ночь на 4 октября по Харькову нанесли два ракетных удара: одна ракета попала в промышленный объект в Холодногорском районе города, другая – в объект железнодорожного транспорта в Новобаварском районе.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В полночь две ракеты попали в инфраструктурные объекты Харькова.

Одна из них попала в промышленный объект, расположенный в Холодногорском районе. Взрывом разрушено производственно-складское здание, в котором еще возник пожар на площади 600 кв.м. В его тушении принимали участие 3 пожарно-спасательных подразделения.

Вторая ракета попала в инфраструктурный объект железнодорожного транспорта в Новобаварском районе Харькова. Одна из его построек разрушена взрывом. Там также произошел пожар. Его площадь составила 80 кв м. На месте происшествия работали 8 оперативных подразделений ГСЧС. В 01:25 пожар локализовали, в 04:25 – ликвидировали.

В ходе поисково-спасательных работ чрезвычайщики извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.

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По предварительным данным Синегубова, по Харькову ударили ракетами С-300. Погибла 46-летняя женщина.

Ранее, 3 октября около 16:50, ракетный удар был нанесен по больнице в г. Купянске. Здание частично разрушено. На 3-м этаже учреждения произошел пожар на площади 20 кв м. Его спасатели потушили в 17.30.

В результате обстрела больницы в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, а две медсестры 53-х и 43-х лет ранены.

Кроме того, в течение суток, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 63-летний мужчина и девочка 9 лет. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В понедельник в Купянском районе на растяжке подорвались и получили ранения двое мужчин 23-х и 35-ти лет.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили в Харьковской области 473 взрывоопасных предмета.

Темы: Харьковвойнажелезная дорога
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