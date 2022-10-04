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Российские солдаты массово сдаются в плен - ГУР

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 11:46
Российские солдаты массово сдаются в плен - ГУР
иллюстративное фото

В Главном управлении разведки Минобороны говорят, что за последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.

Источник: представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдом

Детали: Юсов рассказал, что всплеск обращений наблюдался после успешного контрнатсупа ВСУ на Харьковщине и после объявления частичной мобилизации в РФ.

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Прямая речь: "Тогда начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых или только-только мобилизовали, и они еще на территории РФ находятся, или их родственники, или даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию.

За несколько недель у нас уже более 2 тысяч таких обращений".

Напомним: Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

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Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Темы: войнаразведка
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