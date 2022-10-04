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Лукашенко заявил, что постоянно готовится к войне, но мобилизации в Белоруси не будет

Ирина БалачукВторник, 4 октября 2022, 12:35
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости, хотя он все годы своего президентства готовится к войне.

Источник: белорусское госиздание БЕЛТА со ссылкой на слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности 4 октября, сайт Лукашенко  

Прямая речь Лукашенко: "Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет".

Детали: При этом, по его словам, он "абсолютно точно готовится к войне".

Прямая речь Лукашенко: "Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне"".

Детали: Самопровозглашенный президент отметил, что в Белоруси уже 5-й раз модернизируют Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается".

Он также добавил, что делает "соответствующие выводы и извлекает уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете".

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По словам Лукашенко, ситуация сейчас "обострена", поскольку не снижается накал российской войны в Украине, а Запад якобы активно "подливает масло в огонь", помогая Украине.

Кроме того, добавил самопровозглашенный президент, в Европе "сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая часть – около 25 тысяч – в сопредельных с Беларусью странах".

Также, по его словам, не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи белорусских границ, а ряд европейских стран реализуют свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники и усиление своих армий.

Лукашенко отметил, что "наибольшую активность проявляет Польша" – якобы на юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, а на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по вопросам военной безопасности, чтобы "проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования".
     

Темы: ЛукашенкоБеларусьмобилизациявойна
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