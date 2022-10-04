На Херсонщине освободили ряд населенных пунктов: защитники публикуют видео

4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, карты боевых действий от Deep State

Детали: Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского сообщили об освобождении Давыдова Брода 4 октября.

Прямая речь военного: "Слава Украине! Слава морской пехоте! Сегодня, 4 октября, Давыдов Брод освобожден от орков (россиян – ред.) силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Торжественно вешаем желто-голубой флаг над Давыдовым Бродом".

Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 4, 2022

Детали: В то же время в сети публикуют видео украинских защитников и из ряда других населенных пунктов на Херсонщине. В частности, из Староселья, Архангельского, Большой Александровки, которые расположены вблизи Давыдова Брода.

Кликните, чтобы перейти на карту Скриншот из deepstatemap.live

Глава Офиса президента Андрей Ермак вероятно намекнул на освобождение 5 населенных пунктов в Херсонской области.

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В своем Telegram он опубликовал пост с эмодзи, который состоит из изображений 5 украинских флагов, ракеты и арбуза.

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