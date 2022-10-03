Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
Президент Владимир Зеленский официально подтвердил освобождение на Херсонщине двух населенных пунктов - Архангельского и Миролюбовки.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Спасибо воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку".
Детали: Также Зеленский поблагодарил воинов 115-й бригады теробороны, которые защищали Житомирскую область, воинов 117-й бригады, которые защищают северо-восточное направление на Сумщине, воинов 127-й бригады теробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины, а также 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении.
Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Херсонщине - Архангельска и Миролюбовки.
Что было раньше: В соцсетях российские пропагандисты 2 октября начали паниковать и писать об успехе украинского контрнаступления на Херсонщине.
В частности, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".
Напомним:
- 12 сентября пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Херсонщине освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой пруд и Миролюбовку.
- В конце августа сообщалось, что ВСУ освободили 4 села на Херсонщине, среди которых Архангельское.
- Названия этих сел встречались в сводках Генштаба среди населенных пунктов, которые обстреливали оккупанты.