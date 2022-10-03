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Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 00:42
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
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Президент Владимир Зеленский официально подтвердил освобождение на Херсонщине двух населенных пунктов - Архангельского и Миролюбовки.

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "Спасибо воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку".

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Детали: Также Зеленский поблагодарил воинов 115-й бригады теробороны, которые защищали Житомирскую область, воинов 117-й бригады, которые защищают северо-восточное направление на Сумщине, воинов 127-й бригады теробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины, а также 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении.

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Херсонщине - Архангельска и Миролюбовки.

Что было раньше: В соцсетях российские пропагандисты 2 октября начали паниковать и писать об успехе украинского контрнаступления на Херсонщине. 

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В частности, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

Напомним: 

  • 12 сентября пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Херсонщине освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой пруд и Миролюбовку.
  • В конце августа сообщалось, что ВСУ освободили 4 села на Херсонщине, среди которых Архангельское.
  • Названия этих сел встречались в сводках Генштаба среди населенных пунктов, которые обстреливали оккупанты.

Темы: ЗеленскийХерсонская областьконтрнаступлениеВооруженные силы
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