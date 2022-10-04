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Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА

Роман ПетренкоВторник, 4 октября 2022, 16:10
ФОТО: WIKIPEDIA

В Васильевке что на Запорожье оккупанты строят "государственную границу" со всеми своими "правилами", сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Источник: Старух в эфире телемарафона

Прямая речь Старуха: "Оккупанты пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали.

Вследствие этого не пускают мужчин призывного возраста".

Справка: Васильевка - это единственный населенный пункт, через который эвакуируются жители оккупированных частей Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской областей.

Напомним: Сейчас в Васильевке катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть ВОТ.

3 октября пожилой мужчина умер в очереди, не дождавшись своей эвакуации.

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Темы: Запорожская областьграницаоккупацияРосcия
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