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Над Лиманом официально подняли украинский флаг

Ирина БалачукВторник, 4 октября 2022, 16:57
Над Лиманом официально подняли украинский флаг
Здесь и далее фото из Telegram Павла Кириленко

4 октября над деоккупированным городом Лиман Донецкой области официально подняли украинский флаг.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах". 

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Детали: Кириленко поблагодарил защитников, которые очищают украинские земли от врага. 

 

Глава ОВА отметил, что оккупанты оставляют после себя руины, но уничтоженные города восстановят. Сейчас в Лимане начинают с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий. 

 

Кириленко отметил, что жителям, которые эвакуировались, возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано.

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Он объяснил это тем, что сейчас идет масштабная работа по разминированию, а впереди непростая зима, пережить которую будет крайне трудно.

Предыстория:

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Темы: ЛиманДонецкая областьдеоккупация
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