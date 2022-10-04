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Защитники уже освободили 1 534 населенных пункта - ОП

Станислав ПогориловВторник, 4 октября 2022, 18:28
Кирилл Тимошенко, фото: ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Вооруженные силы уже освободили 1 534 населенных пункта.

Источник: Тимошенко в Telegram

Детали: По его словам, в том числе было деоккупировано 483 населенных пункта на Харьковщине.

Также Тимошенко сказал, что на сегодня разминировано 502 населенных пунктов.

Кроме того, Нацполиция возобновила работу в 1 200 населенных пунктах, организовано 1 445 гуманитарных штабов, органы местного самоуправления заработали в 1 508 населенных пунктах.

Что касается критической инфраструктуры, то газоснабжение восстановлено в - 1 026, электроэнергия - в 976, водоснабжение и водоотвод - в 966, мобильная связь - в 950 населенных пунктах.

Что предшествовало: 4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

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Темы: тюрьмаУкраинаРосcия
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