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Коломойский наведался в НАБУ

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 18:29
Игорь коломойский, фото Bihus.Info

Олигарх Игорь Коломойский 4 октября прибыл в киевский офис Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: Bihus.Info

 
фото Bihus.Info

Детали: Бизнесмен приехал кортежем с сопровождением.

 
фото Bihus.Info

Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, в этот день должен был состояться его допрос.

 
фото Bihus.Info

Что предшествовало: В середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал".

Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в 2015 году.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". Коломойский не имеет статуса подозреваемого.

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Темы: КоломойскийНАБУдопрос
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