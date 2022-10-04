Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО получил заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс - ОП

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 22:10

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил через дипломатические каналы заявку Украины на членство в Североатлантическом Альянсе по ускоренной процедуре, которую на прошлой неделе подписали президент, премьер и председатель Верховной Рады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник объявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"На сегодня генсек НАТО получил эту заявку официально, путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - отметил он.

Реклама:

Жовква пояснил, что под ускоренной процедурой украинская сторона имеет в виду продолжение интеграции в НАТО без применения Плана действий по членству, "который до сих пор был одним из обязательных элементов".

"Поэтому Украина рассчитывает на соответствующую модель движения, и, безусловно, и президент Украины, и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение", - подытожил заместитель главы ОП.

Ранее глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко объяснила, что означает подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Читайте также: Заявка в НАТО, где нас не ждали: все детали решения Зеленского о "быстром вступлении" в Альянс.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: