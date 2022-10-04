Генсек НАТО получил заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс - ОП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил через дипломатические каналы заявку Украины на членство в Североатлантическом Альянсе по ускоренной процедуре, которую на прошлой неделе подписали президент, премьер и председатель Верховной Рады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник объявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"На сегодня генсек НАТО получил эту заявку официально, путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - отметил он.

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Жовква пояснил, что под ускоренной процедурой украинская сторона имеет в виду продолжение интеграции в НАТО без применения Плана действий по членству, "который до сих пор был одним из обязательных элементов".

"Поэтому Украина рассчитывает на соответствующую модель движения, и, безусловно, и президент Украины, и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение", - подытожил заместитель главы ОП.

Ранее глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко объяснила, что означает подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО.

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Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

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