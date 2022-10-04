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НАТО не видит подготовки России к ядерным испытаниям

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 21:45

Североатлантический Альянс пока не видел признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель НАТО сказал в комментарии Reuters во вторник.

"Мы не видим никаких изменений в ядерных силах России, но НАТО и члены Альянса сохраняют бдительность", - сказал представитель Альянса на условиях анонимности.

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Он добавил, что в новой Стратегической концепции НАТО, принятой в июне, расширение Россией "новых и разрушительных систем доставки двойного назначения с демонстративным использованием ядерного оружия в качестве принуждения" является вызовом безопасности и интересам Альянса.

Напомним, в последние дни в СМИ появляются сообщения о возможной подготовке Россией ядерного испытания.

По данным итальянского издания La Repubblica, разведка НАТО якобы предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

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А по данным The Times, президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытания ядерного оружия вблизи Украины - для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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Темы: НАТОРосcияядерное оружие
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