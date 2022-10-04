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Зеленский: ВСУ осуществляют на юге быстрое и мощное движение

Станислав ПогориловВторник, 4 октября 2022, 23:06
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил об успехах Вооруженных сил на южном направлении.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Украинская армия осуществляет на юге нашей страны довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции".

Детали: По словам Зеленского, от российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это касается как Херсонщины, так и Харьковщины, а также Луганщины и Донетчины.

Президент перечислил ряд освобожденных населенных пунктов на Херсонщине. В частности, это Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки, Давыдов Брод и т.д.

"Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовалоВечером оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области. 

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Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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