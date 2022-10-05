США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на запуск КНДР
Среда, 5 октября 2022, 01:55
Южнокорейские и американские войска выпустили залп ракет в море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.
Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
Детали: Каждая сторона запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства.
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Военные отдельно подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.
Что предшествовало: Накануне Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая впервые за пять лет пролетела над Японией.