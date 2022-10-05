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США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на запуск КНДР

Анастасия КалатурСреда, 5 октября 2022, 01:55
ФОТО: GETTY

Южнокорейские и американские войска выпустили залп ракет в море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Каждая сторона запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства.

Военные отдельно подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

Что предшествовало: Накануне Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая впервые за пять лет пролетела над Японией. 

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Темы: Северная Корея
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