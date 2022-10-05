Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на запуск КНДР

Анастасия КалатурСреда, 5 октября 2022, 01:55
США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на запуск КНДР
ФОТО: GETTY

Южнокорейские и американские войска выпустили залп ракет в море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Каждая сторона запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства.

Реклама:

Военные отдельно подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

Что предшествовало: Накануне Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая впервые за пять лет пролетела над Японией. 

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Северная Корея
КНДР заявила о втором провале запуска спутника-шпиона
Байден готов встретиться с главой КНДР без предварительных условий
США предостерегли Россию от военного сближения с Северной Кореей
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: