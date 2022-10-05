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У Зеленского отреагировали на бумажки Путина об аннексии: Заберем все свое

Ирина БалачукСреда, 5 октября 2022, 11:03
Андрей Ермак. Фото ОПУ

В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире".

Детали: По словам главы ОП, лучшее лекарство от российского безумия – "ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)".

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подытожил Ермак.

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Темы: Офис президентаРосcияаннексия
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