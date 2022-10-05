У Зеленского отреагировали на бумажки Путина об аннексии: Заберем все свое
Среда, 5 октября 2022, 11:03
В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире".
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Детали: По словам главы ОП, лучшее лекарство от российского безумия – "ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)".
"Вернем к реальности, заберем все свое", – подытожил Ермак.
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ВИДЕО ДНЯ
- 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.