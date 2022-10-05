Путин ввел в действие "законы" об аннексии территорий 4 областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: 5 октября Путин подписал законы о ратификации "договоров" о присоединении и федеральные конституционные законы о "принятии" в качестве субъектов РФ, как пишут российские пропагандисты, "ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

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Отметим, что для территорий оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Кремле даже видимость "республик" не стали создавать – аннексировали так.

Путин назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности "главы ДНР", Леонида Пасечника – врио "главы ЛНР", Евгения Балицкого – врио "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – врио "губернатора" Херсонской области.

Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.

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Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на "границе" между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.

Российские пропагандисты распространили карту, которой заявляют, что в состав РФ вошли полностью Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, несмотря на то, что за них идут бои и часть указанных территорий остаются под контролем украинских властей.

"РИА Новости" утверждает, что это приблизительно 8,8 млн жителей.

Украина и демократический мир не признают ни результатов псевдореферендумов на захваченных территориях, ни "присоединения" еще части Украины к РФ, как было и с Крымом, незаконно аннексированным в 2014 году.

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