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Путин ввел в действие "законы" об аннексии территорий 4 областей Украины

Елена РощинаСреда, 5 октября 2022, 09:48
Путин ввел в действие законы об аннексии территорий 4 областей Украины
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Источник: РИА Новости, ТАСС 

Детали: 5 октября Путин подписал законы о ратификации "договоров" о присоединении и федеральные конституционные законы о "принятии" в качестве субъектов РФ, как пишут российские пропагандисты, "ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

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Отметим, что для территорий оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Кремле даже видимость "республик" не стали создавать – аннексировали так. 

Путин назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности "главы ДНР",  Леонида Пасечника – врио "главы ЛНР", Евгения Балицкого – врио "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – врио "губернатора" Херсонской области.

Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.

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Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на "границе" между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.

Российские пропагандисты распространили карту, которой заявляют, что в состав РФ вошли полностью Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, несмотря на то, что за них идут бои и часть указанных территорий остаются под контролем украинских властей. 

"РИА Новости" утверждает, что это приблизительно 8,8 млн жителей. 

Украина и демократический мир не признают ни результатов псевдореферендумов на захваченных территориях, ни "присоединения" еще части Украины к РФ, как было и с Крымом, незаконно аннексированным в 2014 году.

Предыстория:

  • 21 сентября на фоне контрнаступления украинцев президент России Владимир Путин публично поддержал псевдореферендумы на захваченных территориях Украины и объявил о частичной мобилизации в РФ.
  • 27 сентября ставленники России на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей завершили фиктивные "референдумы" о присоединении к России. Их результаты были заранее известны.
  • 30 сентября Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что теперь жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".
  • Российские власти предусмотрели "переходный период" до 2026 года для аннексированных территорий. Оккупанты уже планируют "выборы" в т. н. "парламенты" на 2023 год.
  • Президент Владимир Зеленский в ответ на аннексию заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что тогда придется ждать изменения позиции Зеленского либо нового президента Украины. 

Темы: ПутинРосcияаннексияоккупация
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