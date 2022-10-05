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Более десятка вражеских дронов атаковали Украину в ночь на 5 октября - Воздушные силы

Валентина РоманенкоСреда, 5 октября 2022, 11:12
Юрий Игнат

Более десятка дронов атаковали Украину с юга в ночь на 5 октября.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в среду

Детали: По его словам, около 12 дронов атаковали нашу территорию с юга страны, шесть из них были сбиты, три - зенитными ракетными войсками на юге, а также три - авиацией Воздушных сил.

Игнат отметил, что такие серьезные виды вооружения применяются для противодействия вражеским беспилотникам, учитывая сейрозные угрозы.

Сейчас противник ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Прямая речь: "Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания. Военно-гражданская администрация сообщила уже о последствиях. Это опасность, поэтому будем применять любые силы и средства, доступные нам, для того, чтобы обезопасить наших граждан и наши Вооруженные силы и другие силы обороны.

И будут применяться и авиация, и зенитные ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно сбивать".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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