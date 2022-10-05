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Гайдай: Некоторые вояки возвращаются с Луганщины в Россию, ибо нет ни одежды, ни еды

Елена РощинаСреда, 5 октября 2022, 12:16
Гайдай: Некоторые вояки возвращаются с Луганщины в Россию, ибо нет ни одежды, ни еды
Сергей Гайдай, скриншот

На оккупированной части Луганской области тренируют осужденных, которые пошли в российские частные военные компании, между тем некоторые военные подразделения возвращаются в Россию из-за отсутствия даже формы и еды, а в Кременной оккупанты выключают связь.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Принудительно мобилизованных мужчин из Луганска без подготовки направляют в подразделения, которые понесли наибольшие потери…

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Значительные ежедневные потери личного состава российское военное руководство пытается компенсировать за счет призыва населения с оккупированных территорий Украины. Так, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

В то же время в центрах подготовки, которые обустроены на территории Луганщины, готовят новичков из частных военных кампаний, завербованных в местах лишения свободы. Наверное, их подготовка важнее, чем умение солдат – жителей так называемой "ЛНР".

Детали: В то же время, заявляет Гайдай, некоторые вооруженные формирования возвращаются в Россию.

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В частности, по данным главы ОВА, личный состав учебного центра Молькино Краснодарского края РФ "отбыл в обратном направлении в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих".

Как пишет Гайдай, "исчезла не только форма, но и еда".

Тем временем в городе Кременная пропала мобильная связь. Гайдай допускает, что оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области.

"Хотя все видели, как из местных медицинских учреждений вывозили гражданских пациентов, даже тяжелых. Потому что больницам разрешили принимать исключительно раненых военных. С приближением ВСУ их количество увеличивается", – добавляет он.

Этому предшествовало: 21 сентября на фоне контрнаступления украинцев президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Темы: Луганская областьвойнамобилизацияРосcия
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