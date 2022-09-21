Путин объявил частичную мобилизацию

Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Источник: трансляция обращения Путина. российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Для защиты россии, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации".

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Детали: Указ уже подписан.

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.

Мобилизация начнется уже 21 сентября.

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