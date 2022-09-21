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Путин объявил частичную мобилизацию

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 09:12
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Источник: трансляция обращения Путина. российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Для защиты россии, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации".

Детали: Указ уже подписан.

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.

Мобилизация начнется уже 21 сентября. 

 

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Предистория

  • 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.
  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
  • Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.
  • 77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".

Темы: ПутинмобилизацияРосcиявойна
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