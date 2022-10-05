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ВСУ освободили несколько населенных пунктов Луганщины – Гайдай

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 13:42
Скрин с карты, поселок Белогоровка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил деоккупацию Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов Луганщины.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Ну что же, сейчас уже официально – деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг".

Детали: Он не уточнил, сколько населенных пунктов освободили украинские защитники, однако сообщил, что уже деоккупирована Белогоровка в Северодонецком районе. По его словам, село "разрушено до основания". Местным жителям уже привезли гуманитарную помощь. 

"15 местных жителей, наконец, свободно выходят на улицу и радуются увидеть своих", – добавил он.

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Что этому предшествовало: В начале октября украинские войска освободили село Торское возле Лимана и начали поражать огнем подразделения противника в Кременной.

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Темы: Луганская областьконтрнаступлениедеоккупациявойна
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