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Кадыров заявил, что Путин дал ему генерал-полковника

Ирина БалачукСреда, 5 октября 2022, 16:09
Кадыров заявил, что Путин дал ему генерал-полковника
Рамзан Кадыров. Фото из Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника и назвал это большой честью.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня.

Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом". 

Детали: Кадыров также сообщил, что сейчас российские военные "ведут успешные наступательные действия в "ДНР" и в Херсонской области, один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты".

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Темы: КадыровРосcиявойна
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