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Кадыров говорит, якобы отправляет на войну своих несовершеннолетних сыновей

Роман ПетренкоПонедельник, 3 октября 2022, 13:34
скриншот из видео, которое обнародовал кадыров под постом о своих детях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, якобы отправит своих троих 14-16-летних сыновей на войну в Украину.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Кадыров сказал, что его дети готовы продемонстрировать боевые навыки на войне в Украине.

Прямая речь Кадырова: "Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.

Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

Детали: Кадыров объяснил, что его критикуют, якобы его родные не воюют, он решил доказать обратное.

Справка: У Кадырова 4 сына и 6 дочерей.

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Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.

Темы: КадыроввойнапропагандаРосcия
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