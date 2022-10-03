Кадыров говорит, якобы отправляет на войну своих несовершеннолетних сыновей

скриншот из видео, которое обнародовал кадыров под постом о своих детях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, якобы отправит своих троих 14-16-летних сыновей на войну в Украину.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Кадыров сказал, что его дети готовы продемонстрировать боевые навыки на войне в Украине.

Прямая речь Кадырова: "Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.

Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

Детали: Кадыров объяснил, что его критикуют, якобы его родные не воюют, он решил доказать обратное.

Справка: У Кадырова 4 сына и 6 дочерей.

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