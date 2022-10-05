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Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Евгений КизиловСреда, 5 октября 2022, 22:32
Getty Images

Вооруженные силы Украины деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии телеканалу Freedom

Детали: Гайдай не стал раскрывать названия и посоветовал дождаться официального сообщения Генерального штаба. Он объяснил это тем, что эфир может смотреть враг и, получив такую информацию, он ужесточит обстрелы этих населенных пунктов.

Прямая речь: "Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов".

Что предшествовало: 4 октября появилась информация, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

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Темы: контрнаступлениевойнаЛуганская область
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