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Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил об освобождении в Бериславском районе Херсонской области 3 населенных пунктов. 

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении, ОК "Юг" в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка. Движение продолжается".

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Что предшествовало: По данным американского Института исследования войны (ISW), украинские войска достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

Темы: войнаХерсонская областьУкраинаРосcия
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