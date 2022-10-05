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Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 23:08
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил об освобождении в Бериславском районе Херсонской области 3 населенных пунктов. 

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении, ОК "Юг" в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка. Движение продолжается".

 

Что предшествовало: По данным американского Института исследования войны (ISW), украинские войска достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

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Темы: войнаХерсонская областьУкраинаРосcия
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