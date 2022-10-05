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Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские Шахиды не помогут, вы уже проиграли
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский убежден, что оккупантам не поможет выиграть войну никакое оружие, включая иранские дроны "Шахиды", в вечернем видеообращении он даже перешел на русский.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Даже если вы (оккупанты - ред.) еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли".

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Детали: Президент подчеркнул, что украинцы находятся на своей земле и чувствуют свою правоту, в то время как в российском обществе происходят процессы, которые ведут к "самоуничтожению".

"Украинцы знают, за что воюют. И все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Прошлой ночью россияне атаковали город Белая Церковь иранскими дронами-камикадзе.

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Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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