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ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Анастасия КалатурЧетверг, 6 октября 2022, 06:14
ФОТО: GETTY

Контрнаступление Украины на Харьковщине еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали:  Россияне не смогли удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их как естественные границы, чтобы предотвратить продвижение украинских сил на уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины.

Местность западной части Луганской области подходит для ведения быстрой маневренной войны, которую украинские силы эффективно использовали в восточной части Харьковской области в начале сентября. Как пишет ISW, в открытых источниках пока нет никаких признаков того, что российские военные существенно укрепились в западной части Луганской области.

Северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому. Аналитики ISW пишут, что это потенциально повышает вероятность успеха Украины в обоих районах.

 
ISW

Напомним: Вечером 5 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали шесть населенных пунктов Луганской области.

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