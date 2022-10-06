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В Запорожье снова взрывы: повторная ракетная атака

Елена РощинаЧетверг, 6 октября 2022, 10:45

В Запорожье в четверг утром раздались взрывы, россияне нанесли новый ракетный удар, пока в городе еще разбирают завалы после ночных ударов.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, "Суспільне"

Прямая речь Старуха: "Очередная ракетная атака врага. Находитесь в укрытиях!".

Прямая речь Куртева: "Проклятые рашисты не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры".

Детали: О новых взрывах в Запорожье корреспонденты "Суспільне" сообщили в 10:36.

В городе и области с 10:35 объявлена воздушная тревога.

После ночных ударов Старух предупреждал, что есть большая вероятность повторных ракетных атак.

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Обновление: В эфире общенационального марафона Александр Старух рассказал, что первые взрывы были в 5 утра, а после 10 утра произошло "три прилета".

Прямая речь Старуха: "Снова в центр города, но не по жилым кварталам.

К сожалению, (ранее) утром ударили по жилым домам в самом центре города. Разрушены два подъезда. Благодаря быстрой и эффективной работе всех служб удалось спасти 21 человека. К сожалению, один человек забыл и 12 человек ранены".

Этому предшествовало: В ночь на 6 октября российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: целились в инфраструктурные объекты, попали в многоэтажки. Есть погибшая и пострадавшие, многих людей спасли из-под завалов.

Темы: Запорожьевойна
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