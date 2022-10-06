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Запорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, есть погибшие и пострадавшие

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 06:53
Запорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, есть погибшие и пострадавшие
Последствия ракетного удара по Запорожью 6 октября, фото из Telegram Александра Старуха

Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, три человека погибли и, по меньшей мере, 12 человек пострадали.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и ГСЧС

Дословно: "Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется".

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Детали: В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома.

Старух напомнил, что следует быть в укрытиях.

Обновление: В 06:45 Старух уточнил, что россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. 

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В 08:13 Старух сообщил о двух погибших: "Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи".

Под завалами домов есть еще люди. Многие спасены: среди них трехлетняя девочка, которую забрали в больницу.

В 11:14 Старух уточнил: "Сейчас известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам ее жизнь удалось спасти. 7 человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок".

Старух добавил, что жертв могло быть гораздо больше, но работникам ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего.

По данным секретаря горсовета Куртева, по состоянию на 9 утра известно о 10 пострадавших. Двое из них отказались от госпитализации, 8 госпитализированы. Люди в больницах находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

Позже в эфире общенационального марафона Александр Старух подытожил, что после взрывов, произошедших в центре города в 5 утра, один человек погиб, 12 человек ранены, 21 человека спасли.

По состоянию на 14:30 спасатели извлекли из-под завалов тела 3 погибших.

На месте происшествий продолжается спасательная операция.

Есть большая вероятность повторных ракетных атак, предупредил Старух.

Около 10:35 в Запорожье прогремели новые взрывы, россияне снова нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам. Вторая серия ударов тоже пришлась в центр города, но не по жилым кварталам.

Напомним: Также этой ночью россияне обстреляли Харьков.

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Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
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