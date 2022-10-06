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Более 1,6 миллиона украинцев депортированы в Россию – Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 12:14
Владимир Зеленский, фото с сайта президента

Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов.

Источник: пресс-служба Владимира Зеленского со ссылкой на обращение президента к участникам сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ)

Прямая речь: "Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в Россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам РФ. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это – люди. Но для России это также ресурс".

Детали: Зеленский отметил, что не сомневается в победе Украины в войне, однако вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев Россия сможет похитить и убить, прежде чем признать поражение.

Он отметил, что РФ отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию, как было раньше, во время империй. Президент отметил, что миллионы украинцев стали на защиту свободы и своего государства и не позволят России вернуть то старое несправедливое время.

Прямая речь: "Мы делаем все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю, чтобы как можно быстрее спасти всех наших людей от этого вторжения. Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном перечне украинских жертв, который создает Россия".

Что этому предшествовало: В июне вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Россия депортировала на свою территорию около 1 млн 200 тысяч украинских граждан, из которых 240 тысяч детей.

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Темы: Зеленскийпрезидентдепортация Росcия
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