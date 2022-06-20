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В правительстве сообщили, сколько украинцев уже депортировано в Россию

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 19:56
Ирина Верещук, фото ОП

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Россия депортировала на свою территорию около 1 млн 200 тысяч украинских граждан, из которых 240 тысяч детей.

Источник: Верещук на брифинге в медиацентре "Украина" - Укринформ

Прямая речь: "У меня есть цифра, сколько депортировано в целом украинцев в Россию, и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду. Они говорят о почти 2 млн человек.

Данные нашей разведки свидетельствуют о том, что это около 1 млн 200 тысяч граждан".

Детали: Верещук подчеркнула, что среди депортированных людей 240 тысяч – это дети, из которых 2 тысячи – сироты.

Она также сообщила, что на заводе "Азот" в Северодонецке находятся более 300 человек, которых россияне не дали эвакуировать.

Прямая речь: "В настоящее время на заводе "Азот" в Северодонецке находится более 300 человек. Но это не "Азовсталь", здесь нет таких бомбоубежищ. "Азот" – это химический завод, у которого нет подземной инфраструктуры. Мы обратились с призывом открыть гуманитарный коридор из этого завода, хотели использовать мост "Юбилейный", еще не разрушенный. Но враг не дал этого сделать".

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Больше деталей: При этом Верещук подчеркнула, что эвакуация возможна только в том случае, если гражданские обращаются с просьбой уехать – это важно, чтобы не было принуждения.

Что предшествовало: 13 июня в Донецкой ОВА сообщали, что из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области более 50 тысяч жителей.

18 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

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Темы: депортация РосcияВерещук
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