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Впервые с августа враг ударил ракетами из Беларуси

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 октября 2022, 15:04
Впервые с августа враг ударил ракетами из Беларуси
Стратегический бомбардировщик Ту22М3 с ракетой Х-22 Масса боевой части ракеты может дос

Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Источник: Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины.

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Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа".

Детали: Как уточнил "Украинской правде" спикер Воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.

Что предшествовало: Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры.

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Другая упала на пустыре.

Темы: войнаБеларусь
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