За 5 дней на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов – Генштаб
Четверг, 6 октября 2022, 15:21
Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября
Прямая речь Громова: "С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль".
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Детали: По его словам, на херсонском направлении российские войска за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над потерянными территориями.
Предыстория:
- Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.
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