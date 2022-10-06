За 5 дней на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов – Генштаб

Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября

Прямая речь Громова: "С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль".

Детали: По его словам, на херсонском направлении российские войска за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над потерянными территориями.

Предыстория: