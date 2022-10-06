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За 5 дней на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 15:21
За 5 дней на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов – Генштаб
Алексей Громов. Фото mediacenter.org.ua

Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября

Прямая речь Громова: "С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль".

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Детали: По его словам, на херсонском направлении российские войска за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над потерянными территориями.

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Темы: Херсонская областьдеоккупацияВооруженные силы
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