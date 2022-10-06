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Украина отреагировала на предложенные РФ переговоры: Одна ложь

Евгений КизиловЧетверг, 6 октября 2022, 18:21
Елена Кондратюк на саммите глав Парламентов G20 в Индонезии, фото Верховной Рады

Украинский парламент отклонил предложение парламента российского сесть за стол переговоров.

Источник: вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook

Детали: Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на саммите глав парламентов G20 в Индонезии предложила делегации Украины, которую возглавляет Кондратюк, "срочно сесть за стол переговоров".

Ответ Кондратюк дословно: "Рада, что мое сегодняшнее выступление на Саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии, также оно заставило россиян в очередной раз солгать о переговорах, теперь - уже в парламентах...

Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и надменности "матвиенок" осталась одна ложь!

Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий - военные преступники! С ними никто никаких переговоров вести не будет! Все они будут отвечать в Международном Трибунале!

Украина побеждает и победит!"

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Что предшествовало: Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. "Давайте просто сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.

Темы: переговорыРосcияУкраинаВерховная Рада
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