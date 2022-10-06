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Глава Совфеда РФ предложила делегации Украины срочно сесть за стол переговоров

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 14:20
Глава Совфеда РФ предложила делегации Украины срочно сесть за стол переговоров
Валентина Матвиенко. Фото council.gov.ru

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.

Источник: российский "Интерфакс", сайт Верховной Рады

Прямая речь Матвиенко на заседании "парламентской G20": "Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности".

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Детали: По ее словам, Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса".

"Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", ­– подытожила Матвиенко.

По данным сайта РВ, делегацию Верховной Рады Украины на 8-м Саммите глав парламентов G20 от Украины возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк.

ВИДЕО ДНЯ

Парламентский саммит стран "Большой двадцатки", P20, проходит 6-7 октября в Джакарте, Республика Индонезия.

Предыстория: 

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.
  • В тот же день СНБО констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский позже утвердил это указом.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.

Темы: РосcияУкраинапереговоры
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