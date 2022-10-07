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ISW: "Шахеды" не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора

Анастасия КалатурПятница, 7 октября 2022, 05:50
ISW: Шахеды не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора
ФОТО: mil.in.ua

Использование Россией иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

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Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали много "Шахедов" против гражданских целей в тыловых районах. Вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

ISW пишет, что российские войска, похоже, уже использовали нетривиальную часть поставок Shahed-136, если утверждения о предоставленных России "сотнях" беспилотников правильные.

6 октября украинские войска, вероятно, продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

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Россияне, вероятно, создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли достичь новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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