Россияне впервые атаковали Запорожье иранскими дронами
Пятница, 7 октября 2022, 06:35
Россияне впервые атаковали Запорожье иранскими БПЛА "Shahed-136" - один человек пострадал, он в больнице.
Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух
Дословно: "Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136.
Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов".
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