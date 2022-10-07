Россияне впервые атаковали Запорожье иранскими дронами

Россияне впервые атаковали Запорожье иранскими БПЛА "Shahed-136" - один человек пострадал, он в больнице.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух

Дословно: "Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136.

Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов".