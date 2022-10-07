Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Резников – российским офицерам: Вы ещё можете спасти Россию от трагедии

Елена РощинаПятница, 7 октября 2022, 08:38
Алексей Резников, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Он заявил, что руководство РФ обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели Владимира Путина.  

Источник: видеообращение Алексея Резникова, записанное на русском языке

Прямая речь: "Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я – министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вам принимать решения".

Детали: Резников заявил, что украинцы обороняются, а россияне хоронят своих боевых товарищей. 

"Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть", – заявил он..

Прямая речь: "Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.  

Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО (...)

ВИДЕО ДНЯ

Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш (президент – ред.) прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева". 

Детали: Резников подчеркнул, что российские военные никого не "освобождают" в Украине, а уничтожают целые города, где совсем недавно их считали добрыми соседями и говорили по-русски. 

А теперь посеяна вражда на поколения вперёд. 

Министр задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину: "Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы". 

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз", –заявил Резников.. 

По его словам, российское командование уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает всё, чтобы списать "свои просчёты, свое воровство" на подчиненных.  

"После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно", – подчеркнул министр. . 

Резников заявил, что "украинцам не нужна российская земля", достаточно своей. 

Прямая речь: "Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. 

И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. 

Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию - от унижения. Но время уходит. Не упустите его".

Напомним: 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабное наступление на Украину после 8 лет гибридной войны. Вслед за аннексией Крыма в 2014 году, в 2022 году Российская Федерация аннексировала территории 4 областей Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Украина не признает аннексию и продолжает контрнаступление на востоке и юге государства, чтобы освободить украинские земли из-под оккупации. Российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла уже порядка 61 680 военнослужащих за 225 дней полномасштабной войны.

Темы: РезниковвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Зеленский: Курильские острова – это Япония

дополненоStarlink перестает работать на передовой, что усложняет деоккупацию – FT

Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

дополнено от 17:25Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА

Путина начали критиковать в "близком кругу" из-за поражений на фронте – WP

Все новости...
Резников
Резников "поздравил" Путина: С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет
Россия пыталась купить через третьи страны 200 тысяч бронежилетов – Резников
Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу
Последние новости
23:49
Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят
23:39
В Пентагоне не видят доказательств намерения России применить ядерное оружие
23:35
В Одесской и Николаевской областях сбили три "шахида"
23:16
Оккупанты показали первых мобилизованных: говорят, они уже в Запорожской области и рвутся в бой
23:16
Зеленский: Если Россия уничтожит Украину, это будет начало Третьей мировой войны
22:50
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в октябре: подборка
22:50
Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной
22:45
Требовал встречи с Папой: в Ватикане турист разбил два античных бюста
22:33
Евровидение-2023 будет принимать Ливерпуль
22:23
В России решили забрать офис у Нобелевского лауреата-2022
Все новости...