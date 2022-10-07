Резников – российским офицерам: Вы ещё можете спасти Россию от трагедии

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Он заявил, что руководство РФ обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели Владимира Путина.

Источник: видеообращение Алексея Резникова, записанное на русском языке

Прямая речь: "Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я – министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вам принимать решения".

Детали: Резников заявил, что украинцы обороняются, а россияне хоронят своих боевых товарищей.

"Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть", – заявил он..

Прямая речь: "Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.

Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО (...)

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Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш (президент – ред.) прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева".

Детали: Резников подчеркнул, что российские военные никого не "освобождают" в Украине, а уничтожают целые города, где совсем недавно их считали добрыми соседями и говорили по-русски.

А теперь посеяна вражда на поколения вперёд.

Министр задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину: "Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы".

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз", –заявил Резников..

По его словам, российское командование уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает всё, чтобы списать "свои просчёты, свое воровство" на подчиненных.

"После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно", – подчеркнул министр. .

Резников заявил, что "украинцам не нужна российская земля", достаточно своей.

Прямая речь: "Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно.

И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы.

Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию - от унижения. Но время уходит. Не упустите его".

Напомним: 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабное наступление на Украину после 8 лет гибридной войны. Вслед за аннексией Крыма в 2014 году, в 2022 году Российская Федерация аннексировала территории 4 областей Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Украина не признает аннексию и продолжает контрнаступление на востоке и юге государства, чтобы освободить украинские земли из-под оккупации. Российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла уже порядка 61 680 военнослужащих за 225 дней полномасштабной войны.