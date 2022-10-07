В Кремле решили не праздновать день рождения Путина из-за ситуации на фронте – СМИ

В Кремле посчитали неуместным праздновать день рождения Владимира Путина, потому что "стало ясно, что сейчас не время для праздников".

Источник: Медуза со ссылкой на источник, близкий к Кремлю

Прямая речь: "После открытия колеса обозрения быстро стало понятно, что сейчас никаких праздников лучше не проводить, не время. Губернаторы даже думают о том, чтобы урезать расходы на новогодние праздники — лишних денег сейчас ни у кого нет. Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть".

Детали: Как сообщил изданию другой источник, близкий к администрации президента РФ, а также три собеседника в руководстве трех регионов, от Кремля не поступало указаний, как нужно отмечать 70-летие Путина. Соответственно, масштабных мероприятий не планируют.

Один из источников назвал это "здравой идеей": "Зачем подчеркивать, что президент у нас давно пенсионер?"

Что этому предшествовало: 10 сентября президент РФ Владимир Путин торжественно открыл в Мосве колесо обозрения на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области. В российских соцсетях высказывалось возмущение, что во время отступления ВС РФ, сопровождающегося потерями, в Москве проходят торжества.