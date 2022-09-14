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Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 18:49
Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине
Фото: Генштаб

С 6 сентября в Харьковской области украинским войскам удалось освободить около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.

Источник: сообщения заместителя министра обороны Украины Анны Маляр

Прямая речь Маляр: "Обещала вам уточненные данные по освобожденным на Харьковщине территориям…

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Итак, с 6 сентября на Харьковщине освобождено: около 8500 кв. км, около 388 населенных пунктов, около 150 тысяч человек".

Детали: Маляр отметила, что эту информацию следует воспринимать в общем контексте войны, поскольку линия фронта составляет 2500 км, а активные боевые действия идут на линии 1300 км.

Предыстория: Во вторник Маляр сообщала, что за несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины уволили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

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Темы: ХарьковармияУкраина
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